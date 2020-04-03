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В Ростовской области ожидается чрезвычайная пожароопасность

В Ростовской области ожидается чрезвычайная пожароопасность
В нескольких районах Ростовской области ожидается чрезвычайный уровень пожароопасности. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.

Пятый класс пожароопасности прогнозируют в городе Каменск-Шахтинский и в южных районах: Зерноградском, Кагальницком, Егорлыкском. Тот же уровень пожароопасности ожидается в Матвеево-Курганском и Куйбышевском районах.

В большинстве районов установится четвертый класс пожароопасности.

– Рекомендуем жителям региона соблюдать осторожность при обращении с огнем, не разводить костры в лесных массивах и степных территориях, не выбрасывать не затушенные сигареты, – рассказали в донском ГУ МЧС.

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