В Ростовской области ожидается чрезвычайная пожароопасность

В нескольких районах Ростовской области ожидается чрезвычайный уровень пожароопасности. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.Пятый класс пожароопасности прогнозируют в городе Каменск-Шахтинский и в южных районах: Зерноградском, Кагальницком, Егорлыкском. Тот же уровень пожароопасности ожидается в Матвеево-Курганском и Куйбышевском районах.В большинстве районов установится четвертый класс пожароопасности.– Рекомендуем жителям региона соблюдать осторожность при обращении с огнем, не разводить костры в лесных массивах и степных территориях, не выбрасывать не затушенные сигареты, – рассказали в донском ГУ МЧС.