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На Дону коронавирус диагностировали ещё у одного ребёнка

На Дону коронавирус диагностировали ещё у одного ребёнка
В Ростовской области диагноз COVID-19 поставили ребёнку 2,5 лет. Об этом во время брифинга 13 апреля сообщила министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская.

Заболевание выявили у малыша в городе Донецке. Ранее диагноз поставили его родителям, а ребёнок стал контактным пациентом, также как и в случае в Ростове-на-Дону. Первым заболел глава семьи, который вернулся в Донецк из другого региона страны.
- Дети гораздо легче переносят заболевание, чем взрослые, - добавила Быковская. – В настоящее время малыш чувствует себя хорошо.

Напомним, 12 апреля впервые диагноз коронавирус был подтверждён у ребёнка. Заболевание выявлено у 5-летнего малыша из Ростова-на-Дону. Заболевание малыш подхватил от своих родителей.

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