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Троим жителям Ростовской области поставили диагноз коронавирус в Москве

Троим жителям Ростовской области поставили диагноз коронавирус в Москве
Фото: tvzvezda.ru
В Ростовской области проходят лечение три человека, которым диагноз COVID-19 поставили в Москве. Эти пациенты находятся в больницах Новошахтинска, Зернограда и Чертково. Дончане относятся к категории тех, чьё заболевание не связано с посещением заграницы.

Таким образом, число заболевших новой инфекцией на Дону составило 41 человек. При этом четыре человека выздоровели. Двое из них – 29-летняя ростовчанка и 19-летний парень из Азова. Девушка вернулась из Таиланда, а молодой человек посещал Францию. Жительница Ростова стала первой в области, у кого подтвердился диагноз.

Как сообщили в правительстве Ростовской области, состояние большинства пациентов на сегодняшний день оценивается как удовлетворительное.

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