В Ростове у малыша выявили положительный тест на коронавирус

В Ростове-на-Дону у пятилетнего ребенка выявили положительный тест на коронавирус. Малыш находится в стационаре и ждет второго анализа.Кроха находится под наблюдением медиков. Его состояние здоровья оценивают, как удовлетворительное.Изначально положительные тесты на COVID-19 выявили у семьи ребенка. За ним наблюдали и сделали тест. Первый анализ показал наличие инфекции в организме малыша. Специалисты ждут подтверждение второго теста.В Ростовской области 52 инфицированных человека. За сутки коронавирус выявили у 14 граждан.