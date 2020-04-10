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В Ростове у малыша выявили положительный тест на коронавирус

В Ростове у малыша выявили положительный тест на коронавирус
В Ростове-на-Дону у пятилетнего ребенка выявили положительный тест на коронавирус. Малыш находится в стационаре и ждет второго анализа.
Кроха находится под наблюдением медиков. Его состояние здоровья оценивают, как удовлетворительное.

Изначально положительные тесты на COVID-19 выявили у семьи ребенка. За ним наблюдали и сделали тест. Первый анализ показал наличие инфекции в организме малыша. Специалисты ждут подтверждение второго теста.

В Ростовской области 52 инфицированных человека. За сутки коронавирус выявили у 14 граждан.

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