В Ростове-на-Дону восемь пациентов с коронавирусом находятся в тяжёлом состоянии

Состояние восьми пациентов с коронавирусом ухудшилось. Пациенты проходят лечение в больницах Ростова-на-Дону.В настоящее время восемь человек с диагнозом COVID-19 находятся в тяжёлом состоянии. Трое из них подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. Об этом сообщили в правительстве Ростовской области 12 апреля.Всего за сутки количество заболевших увеличилось на 14 человек. Таким образом, по данным Роспотребнадзора, на Дону 52 заболевших. Впервые коронавирус предварительно диагностирован у ребёнка. Пятилетний малыш из Ростова-на-Дону стал контактным заболевшим, то есть COVID-19 сначала выявили у его родителей. Первый тест дал положительный результат. Сейчас малыш находится в стационаре и ждёт результатов второго теста из референс-центра.Кроме Ростова, за последние сутки диагноз подтвердился у жителей Мартыновского, Октябрьского и Цимлянского районов, а также городов Батайск, Зверево и Донецк.На данный момент в стационаре в Ростове лежат 88 человек. Среди них не только те, у кого подтвердился диагноз, но и люди, которые контактировали с заболевшими, а также те, у которых первый тест дал положительный результат. Пять человек выздоровели.Под медицинским наблюдением в Ростовской области находятся 2 113 человек, из них на самоизоляции по месту жительства – 2 023 человека.