На Дону снизился коэффициент распространения коронавирусом

По данным Роспотребнадзора Ростовской области, в регионе снизился коэффициент распространения коронавируса. Об этом сообщили в ведомстве 30 мая.На сегодняшний день показатель заболевших коронавирусом на 100 тысяч населения составил 109. Коэффициент распространения инфекции при этом упал до 0,75.Добавим, что в области уже несколько дней подряд индекс держится на уровне ниже единицы. Цифра показывает, какое количество окружающих заражает один пациент с коронавирусом. От коэффициента распространения вируса (Rt) зависит снятие введённых из-за пандемии ограничений.В настоящее время Ростовская области готовится к новому этапу снятия ограничений. С 25 мая на Дону возобновили работу магазины непродовольственных товаров. В тоже время в регионе продолжает действовать режим самоизоляции, а ношение масок является обязательным.Продолжают оставаться закрытыми салоны красоты, кафе и гостиницы.Напомним, по данным на 30 мая, в Ростовской области зарегистрировано 4580 случаев заражения коронавирусом. За весь период выздоровели 1672 пациента. Скончались 38 человек.