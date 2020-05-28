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На Дону снизился коэффициент распространения коронавирусом

На Дону снизился коэффициент распространения коронавирусом
По данным Роспотребнадзора Ростовской области, в регионе снизился коэффициент распространения коронавируса. Об этом сообщили в ведомстве 30 мая.

На сегодняшний день показатель заболевших коронавирусом на 100 тысяч населения составил 109. Коэффициент распространения инфекции при этом упал до 0,75.

Добавим, что в области уже несколько дней подряд индекс держится на уровне ниже единицы. Цифра показывает, какое количество окружающих заражает один пациент с коронавирусом. От коэффициента распространения вируса (Rt) зависит снятие введённых из-за пандемии ограничений.

В настоящее время Ростовская области готовится к новому этапу снятия ограничений. С 25 мая на Дону возобновили работу магазины непродовольственных товаров. В тоже время в регионе продолжает действовать режим самоизоляции, а ношение масок является обязательным.

Продолжают оставаться закрытыми салоны красоты, кафе и гостиницы.

Напомним, по данным на 30 мая, в Ростовской области зарегистрировано 4580 случаев заражения коронавирусом. За весь период выздоровели 1672 пациента. Скончались 38 человек.

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