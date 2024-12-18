Несовершеннолетние подожгли электропоезд в Ростове

Фото: ростов.ру

В Ростове-на-Дону трое несовершеннолетних стали виновниками возгорания электровоза. Инцидент произошел 14 декабря вечером на станции Ростов-Товарный.Очевидцы заметили, что железнодорожный электровоз горит, и вызвали пожарных. Вместе с ними на место происшествия прибыли сотрудники полиции.Вскоре были задержаны трое подозреваемых. Ими оказались несовершеннолетние парни. По их словам, они получили сообщение в мессенджере с предложением заработать. Для этого нужно было выполнить задание. Юноши без колебаний согласились.Как сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте, в отношении них возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт, совершённый группой лиц».