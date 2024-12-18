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Несовершеннолетние подожгли электропоезд в Ростове

Несовершеннолетние подожгли электропоезд в Ростове
В Ростове-на-Дону трое несовершеннолетних стали виновниками возгорания электровоза. Инцидент произошел 14 декабря вечером на станции Ростов-Товарный.

Очевидцы заметили, что железнодорожный электровоз горит, и вызвали пожарных. Вместе с ними на место происшествия прибыли сотрудники полиции.

Вскоре были задержаны трое подозреваемых. Ими оказались несовершеннолетние парни. По их словам, они получили сообщение в мессенджере с предложением заработать. Для этого нужно было выполнить задание. Юноши без колебаний согласились.

Как сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте, в отношении них возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт, совершённый группой лиц».
Фото: ростов.ру
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