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В Ростове подозреваемых в поджоге электровоза подростков отправили в СИЗО

В Ростове подозреваемых в поджоге электровоза подростков отправили в СИЗО
В Ростове подросткам избрали меру пресечения после поджога электровоза на станции Ростов-Товарный. Об этом сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте 19 декабря.

Инцидент произошел 14 декабря. Свидетели происшествия, увидев горящий электровоз, вызвали пожарных. На место происшествия прибыли сотрудники пожарной службы и правоохранительных органов.

Вскоре были задержаны трое подозреваемых. Ими оказались молодые люди из Ростова в возрасте 15, 16 и 18 лет. По словам подозреваемых, им поступило сообщение в мессенджере с предложением заработать 150 тысяч рублей. Для этого нужно было выполнить задание. Недолго думая, молодые люди согласились.

Теперь против них возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт, совершенный группой лиц». 

- Максимальное наказание предполагает лишение свободы на срок до 20 лет, - сообщили в ведомстве.


Двум несовершеннолетним назначена мера пресечения в виде содержания под стражей, а девушке — домашний арест.
Фото: соцсети
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