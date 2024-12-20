В Ростове подозреваемых в поджоге электровоза подростков отправили в СИЗО

- Максимальное наказание предполагает лишение свободы на срок до 20 лет, - сообщили в ведомстве.

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В Ростове подросткам избрали меру пресечения после поджога электровоза на станции Ростов-Товарный. Об этом сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте 19 декабря.Инцидент произошел 14 декабря. Свидетели происшествия, увидев горящий электровоз, вызвали пожарных. На место происшествия прибыли сотрудники пожарной службы и правоохранительных органов.Вскоре были задержаны трое подозреваемых. Ими оказались молодые люди из Ростова в возрасте 15, 16 и 18 лет. По словам подозреваемых, им поступило сообщение в мессенджере с предложением заработать 150 тысяч рублей. Для этого нужно было выполнить задание. Недолго думая, молодые люди согласились.Теперь против них возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт, совершенный группой лиц».Двум несовершеннолетним назначена мера пресечения в виде содержания под стражей, а девушке — домашний арест.