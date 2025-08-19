На Дону близкие ищут пропавшую без вести 35-летнюю женщину

Фото: Лиза Алерт

В Ростовской области семья ищет 35-летнюю Марию Федирко, пропавшую без вести. С 12 августа о её судьбе нет никаких известий.В этот день женщина ушла из своего дома в селе Краснокутском, и её дальнейшее передвижение остается загадкой. Отсутствие Марии сильно встревожило близких, и они подняли тревогу, когда она не вернулась. Попытки связаться с ней по мобильному телефону и через текстовые сообщения не принесли результатов. Обеспокоенные родственники обратились за помощью в полицию, чтобы установить, где находится Мария. Позже к поисковым мероприятиям присоединились добровольцы.Особые приметы Марии: рост – приблизительно 150 см, среднее телосложение, шатенка с зелеными глазами.В день пропажи на Марии были светлое платье с мелким рисунком и зеленая обувь типа "крокс".Если вы узнали эту женщину на фотографии или располагаете какой-либо информацией о том, где она может находиться, пожалуйста, обратитесь в ближайший полицейский участок или позвоните по номеру горячей линии: 8-800-700-54-52.