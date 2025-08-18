Новости
В Новочеркасске из-за короткого замыкания сгорели хозпостройка, дом и гараж

В Ростовской области из-за проблем с электрооборудованием вспыхнул пожар, который полностью уничтожил подсобное здание, частный дом и гараж. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Этот случай произошел днем 17 августа в городе Новочеркасске, по адресу: улица Маресьева, 10. По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание в хозяйственной постройке, находящейся рядом с жилым зданием. Огонь очень быстро охватил все подсобное строение, а затем перекинулся на расположенные поблизости дом и гараж. Когда на место происшествия прибыли пожарные, площадь возгорания составляла примерно 80 квадратных метров.

Для тушения пожара были задействованы 17 сотрудников спасательной службы и четыре специализированные машины. К счастью, в результате этого инцидента никто не пострадал и не погиб.
Фото: ГУ МЧС России по Ростовской области
