Гороскоп для всех знаков Зодиака с 18 по 24 августа

Астролог из Ростова-на-Дону Антонина Кариер составила гороскоп для всех знаков Зодиака на ближайшую неделю, с 18 по 24 августа.♈Овен - С любимыми не расставайтесь ...сгоряча. Положительные эмоции испытаете от приема гостей, благоустройства дома.♉Телец - Есть вероятность выхода из строя электроприбора, но вы быстро его отремонтируете или купите новый. Берегите сердце, постарайтесь сохранять спокойствие.♊Близнецы - Продуктивное время для сделок купли-продажи. За рулём будьте внимательны.♋Рак - Незапланированные финансовые расходы. Достаточно быстро выполните задачи и планы, особенно если заранее все продумали.♌Лев - Ваши слова будут услышаны и воплощены в жизнь. На этой неделе нежелательно экспериментировать с изменением внешнего образа.♍Дева - Не торопитесь исполнять распоряжения руководства, они несколько раз будут пересмотрены. С друзьями отдохнёте и наполнитесь энергией.♎Весы - Подумали - сделали, и без суеты. Если придется срочно отправиться в поездку, не забудьте документы. Может произойти ссора с кем-то из друзей.♏Скорпион - Есть вероятность нештатных ситуаций. Благоприятен период для взаимодействия с иностранцами, абитуриентов.♐Стрелец - Планеты располагают к активной интеллектуальной деятельности, мозговому штурму. Нежелательно отправляться в дальние путешествия.♑Козерог - Для решения юридических вопросов, оформления недвижимости благоприятна неделя. Предстоят спонтанные расходы.♒Водолей - Даже если возникнут разногласия с окружающими людьми, договориться вам все же удастся. Купля-продажа, посредническая деятельность.♓Рыбы - Может возникнуть желание все бросить, уволиться с работы. Но можно переключиться на устройство личной жизни или организацию рабочего процесса.