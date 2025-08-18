Минсельхоз России рассмотрит выделение аграриям Дона дополнительных лимитов на льготное кредитование

- Ростовская область пострадала сильнее других регионов. Без федеральной помощи аграриям будет сложно восстановиться. Впереди - осенняя посевная, прошу вашей поддержки, – обратился Юрий Слюсарь к главе аграрного ведомства страны.

Глава региона Юрий Слюсарь обсудил с министром сельского хозяйства РФ Оксаной Лут ситуацию в аграрном секторе Ростовской области. Это, а также вдобавок дополнительные меры поддержки сельхозпроизводителей они обговорили на рабочей встрече в столице России.Ключевой темой разговора стали последствия погодных условий (возвратных заморозков и засухи), которые привели к тому, что на Дону пострадало и погибло около одного миллиона гектаров посевов. В связи с этим показатели урожая ранних зерновых снизились на четверть по сравнению с прошлогодними показателями. Так, на Дону было собрано чуть более 8,2 миллиона тонн. Снизилась и средняя урожайность - до 25,9 центнера с гектара. А в наиболее пострадавших районах – Матвеево-Курганском и Азовском – она и вовсе упала до 15 центнеров с гектара. В результате множество аграрных предприятий лишились средств, которые нужны для посева озимых культур.На встрече было отмечено, что основным инструментом защиты производителей от подобных рисков является агрострахование с господдержкой. В нынешнем году на эту меру для донских аграриев предусмотрено порядка 225 миллионов рублей.Также Минсельхоз России рассмотрит выделение Ростовской области дополнительных лимитов на этот год на осуществление механизма льготного краткосрочного кредитования. Они особенно будут востребованы в период осенней посевной.Напомним, Юрий Слюсарь поднимал проблемы в сфере АПК на рабочей встрече с президентом РФ Владимиром Путиным 18 августа. В частности, говоря о дополнительных мерах поддержки аграриев, обратил внимание на значимость продления платежей по льготным кредитам и договорам лизинга на предстоящий год. Глава государства поддержал предложенные меры.