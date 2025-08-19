В отношении ростовского «Донхлеббанка» конкурсное производство продлили еще на полгода

Фото: Donday

Арбитражный суд Ростовской области своим постановлением продлил конкурсное производство в отношении ростовского публичного акционерного общества «Донхлеббанк» на полгода. Информация об этом доступна в электронной базе данных суда.Согласно материалам дела, конкурсному управляющему необходимо представить отчет о выполненных мероприятиях до 12 февраля 2026 года. Напомним, что в декабре 2018 года Банк России отозвал у «Донхлеббанка» лицензию на осуществление банковской деятельности. В январе 2019 года регулятор обратился в арбитражный суд с заявлением о признании банка банкротом. В марте того же года в отношении «Донхлеббанка» было инициировано конкурсное производство, срок которого неоднократно продлевался.Следует отметить, что имущество банка регулярно выставляется на торги. Недавно на аукцион были выставлены 11 лотов общей стоимостью 49,2 млн рублей. Победитель аукциона получит право собственности на ценные бумаги предприятия на сумму около 50 миллионов рублей. Прием заявок на участие в аукционе завершается 3 сентября.Кроме того, в январе 2021-го бывшие председатель банка Игорь Яковлев и главный бухгалтер Марина Трушенко признаны виновными по делу о фальсификации документов кредитной организации за 2017 год. Председателю банка назначили наказание в виде двух лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, а главному бухгалтеру — один год и шесть месяцев колонии-поселения.