Загрязнение скважин в поселке Красного Сулина подтвердило Минприроды

В сети 18 августа появились видно, как из скважин в посёлке Раково Красулинского района течёт вода, похожая на бензин. Местные жители обнаружили это в переулке 1-й Раковский.

После появления этих материалов в интернете министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области начало проверку.

Специалисты министерства прибыли на место в тот же день. Они подтвердили, информацию загрязнения.

Министерство сообщило, что в 300 метрах от места загрязнения находятся нефтехранилища. Эти объекты находятся под контролем федеральных органов.

После проверки материалы будут направлены в Черноморско-Азовское морское управление Росприроднадзора, Управление Роспотребнадзора по Ростовской области и Северо-Кавказское управление Ростехнадзора.
