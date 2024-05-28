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В Ростовской области родные ищут без вести пропавшую 69-летнюю женщину

В Ростовской области родные ищут без вести пропавшую 69-летнюю женщину
В Ростовской области родные ищут без вести пропавшую 69-летнюю женщину. Раиса Чмирь не выходит на связь с близкими с 27 мая.

Пенсионерка живет в Таганроге. В тот день она ушла из дома и не вернулась. Раиса перестала отвечать на звонки и сообщения. Родные пытались отыскать пенсионерку самостоятельно, однако не смогли. Обеспокоенные родственники написали заявление в полицию и обратились за помощью к волонтерам.

Рост Раисы составляет 155 сантиметров, она нормального телосложения. Волосы у нее гранатового цвета, глаза карие.

В день исчезновения пенсионерка была одета в халат леопардовой расцветки, темный сарафан с рисунками персиков. Обута она в голубые сланцы.

Если вы видели пропавшую или знаете где она может находиться, сообщите по номерам: 112 или 8 (800) 700-54-52.
Фото: Лиза Алерт
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