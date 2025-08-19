Новости
Директора дома-интерната на Дону подозревают в хищении свыше 6 млн у сотрудников

В Красносулинском районе руководительницу социального учреждения подозревают в присвоении свыше 6 миллионов рублей, принадлежащих ее сотрудникам. Об этом информирует Следственный комитет Ростовской области.

По данным следствия, директор дома-интерната регулярно требовала от своих подчиненных часть заработанных ими средств, включая премии и компенсации. Опасаясь потерять работу, работники были вынуждены отдавать деньги начальнице. Используя эту схему, женщина незаконно получила доход в размере более 6,2 миллиона рублей.

Прокуратура Ростовской области заявила о возбуждении уголовного дела против данной руководительницы по статье о взяточничестве. Документы по этому делу направлены в судебные органы для последующего разбирательства и вынесения вердикта.
