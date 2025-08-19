Водитель иномарки сбил насмерть пешехода на трассе под Ростовом

Фото: Госавтоинспекция РО

Вечером 18 августа на трассе «Новороссия» в Мясниковском районе Ростовской области произошел несчастный случай, стоивший жизни пешеходу.Согласно предварительной информации, 44-летний водитель автомобиля «Тойота» нарушил правила дорожного движения, выехав на разделительный островок. В это время там же находился автомобиль «Лада», у которого закончилось горючее. Предварительно, 40-летний водитель отечественного авто покинул салон, чтобы осмотреть транспортное средство. В этот момент водитель "Тойоты" совершил наезд на пешехода.Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, пешеход скончался на месте аварии.