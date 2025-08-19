Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

Водитель иномарки сбил насмерть пешехода на трассе под Ростовом

Водитель иномарки сбил насмерть пешехода на трассе под Ростовом

Вечером 18 августа на трассе «Новороссия» в Мясниковском районе Ростовской области произошел несчастный случай, стоивший жизни пешеходу.

Согласно предварительной информации, 44-летний водитель автомобиля «Тойота» нарушил правила дорожного движения, выехав на разделительный островок. В это время там же находился автомобиль «Лада», у которого закончилось горючее. Предварительно, 40-летний водитель отечественного авто покинул салон, чтобы осмотреть транспортное средство. В этот момент водитель "Тойоты" совершил наезд на пешехода.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, пешеход скончался на месте аварии.
Фото: Госавтоинспекция РО
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.