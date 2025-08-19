Движение по 1002-м км трассы М-4 в Ростовской области ограничат больше чем на год

Фото: Автодор

В Ростовской области на трассе М-4 сроком больше чем на год введут ограничения движения. Как сообщили в Автодоре, ограничения связаны с реконструкцией федеральной трассы на участке с 933-го по 1 024-й километры.Проезд для транспорта ограничат на участке между поселком Майским города Шахты и хутором Красный Кут. Ограничения будут действовать уже с 20 августа 2025 года. Восстановить движение на участке трассы планируют до 1 ноября 2026 года.