В Ростовской области в частном доме случился пожар
В Аксайском районе Ростовской области в частном доме произошел пожар. Огонь разгорелся 19 августа около 05:00 в Большелогском сельском поселении.
По предварительным данным, огонь вспыхнул в СНТ «Алмаз» на улице 1-я Линия, 384. Жильцы почувствовали сильный запах гари. Выяснилось, что в одной из комнат загорелись потолочные плиты. На место очевидцы вызвали спасателей.
Уже через пару минут огонь разгорелся на площади 30 квадратов.
В МУП АР «УПЧС» Аксайского района сообщили, что полностью потушить пламя удалось к 07:00. Пострадавших в результате пожара нет. Причины пожара выясняют.