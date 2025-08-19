В Ростовской области в частном доме случился пожар

Фото: МУП АР «УПЧС» Аксайского района

В Аксайском районе Ростовской области в частном доме произошел пожар. Огонь разгорелся 19 августа около 05:00 в Большелогском сельском поселении.По предварительным данным, огонь вспыхнул в СНТ «Алмаз» на улице 1-я Линия, 384. Жильцы почувствовали сильный запах гари. Выяснилось, что в одной из комнат загорелись потолочные плиты. На место очевидцы вызвали спасателей.Уже через пару минут огонь разгорелся на площади 30 квадратов.В МУП АР «УПЧС» Аксайского района сообщили, что полностью потушить пламя удалось к 07:00. Пострадавших в результате пожара нет. Причины пожара выясняют.