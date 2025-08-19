По Ростовом без вести пропал 85-летний пенсионер

Фото: Лиза Алерт

В окрестностях Ростова-на-Дону семья ведет поиски пропавшего 85-летнего мужчины. Виктор Надтока исчез 16 августа, и с тех пор о его судьбе ничего не известно.В тот день пожилой мужчина ушел из дома в Аксае, и его местонахождение до сих пор не установлено. Родные, вернувшись, не обнаружили его дома. После того как собственные поиски не принесли результатов, они обратились за содействием в полицию и к добровольцам.Приметы Виктора: рост – около 165 см, худощавое телосложение, седые волосы, светлые голубые глаза. К сожалению, нет информации о том, во что он был одет в момент пропажи.Если вам знаком человек на фотографии или у вас есть какие-либо сведения о его местонахождении, просьба сообщить об этом в ближайшее отделение полиции или по телефонам: 112 и 8-800-700-54-52.