Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

По Ростовом без вести пропал 85-летний пенсионер

По Ростовом без вести пропал 85-летний пенсионер

В окрестностях Ростова-на-Дону семья ведет поиски пропавшего 85-летнего мужчины. Виктор Надтока исчез 16 августа, и с тех пор о его судьбе ничего не известно.

В тот день пожилой мужчина ушел из дома в Аксае, и его местонахождение до сих пор не установлено. Родные, вернувшись, не обнаружили его дома. После того как собственные поиски не принесли результатов, они обратились за содействием в полицию и к добровольцам.

Приметы Виктора: рост – около 165 см, худощавое телосложение, седые волосы, светлые голубые глаза. К сожалению, нет информации о том, во что он был одет в момент пропажи.

Если вам знаком человек на фотографии или у вас есть какие-либо сведения о его местонахождении, просьба сообщить об этом в ближайшее отделение полиции или по телефонам: 112 и 8-800-700-54-52.
Фото: Лиза Алерт
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.