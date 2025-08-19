Новости
В ночь на 19 августа над Ростовской областью уничтожили пять БПЛА

В ночь на 19 августа, как сообщает Министерство обороны РФ, российские системы ПВО отразили атаку пяти беспилотников над территорией Ростовской области.

В течение прошедшей ночи средствами ПВО было предотвращено проникновение 23 дронов в воздушное пространство над несколькими областями России. Наибольшее количество беспилотных аппаратов, тринадцать штук, было ликвидировано над Волгоградской областью. В небе над Ростовской областью и Республикой Крым были сбиты по пять дронов.

По предварительным данным, предоставленным временно исполняющим обязанности губернатора Ростовской области Юрием Слюсарем, перехват дронов произошел в Каменском районе. Согласно предварительной информации, этот инцидент не привел к каким-либо жертвам или разрушениям на земле.

Напомним, что в результате атаки на Ростов-на-Дону утром 14 августа пострадали десятки многоэтажек, 13 человек получили ранения различной тяжести, двое из которых - дети. Последствия атаки устраняют до сих пор.
Фото: Donday
