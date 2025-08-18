Новая коммунальная техника приступила к уборке улиц Ростова

- Ростов-на-Дону – столица нашего региона, его лицо, и выглядеть он должен под стать этому статусу, чтобы жители могли в полной мере гордиться своим городом, - отметил Юрий Слюсарь.

Фото: Правительство Ростовской области

Транспортный парк коммунального хозяйства пополнили 34 машины, брендированные слоганом «Ростов надо любить». Они были переданы трем муниципальным предприятиям в прошедшие выходные. Теперь на ежедневную уборку города смогут выходить около 200 машин. Пока они работают в тестовом режиме.В ходе передачи спецтранспорта глава региона Юрий Слюсарь подчеркнул, что пока ситуация с уборкой городе не вполне идеальна — недовольства качеством обслуживания регулярно выражают жители. Он выразил уверенность, что общими усилиями с мэрией в Ростове со временем получится навести порядок.Современное обновление парка коммунального транспорта – самое обширное за последние годы. Основную часть новой техники составляют универсальные комбинированные дорожные машины. Весной и летом с их помощью поливают клумбы, моют асфальт, остановки. Зимой они используются в расчистке дорог от снега и распределении противогололедных материалов. Также в списке – подметально-уборочные машины и мини-погрузчики.