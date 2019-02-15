В Ростовской области в 2019 году выделили 20 млрд на содержание дорог



В Ростовской области в 2019 году выделили 19,9 млрд на содержание и ремонт дорог. Об этом 18 февраля на заседании комитета по бюджету сообщила замгубернатора Ростовской области, министр финансов Лилия Федотова.



С 2018 года в бюджете области сохранились целевые остатки размером в четыре миллиарда рублей. Часть из них будет распределена в дорожный фонд. Так, сумма, выделенная на донские дороги, увеличилась с 17,7 миллиардов до 19,9 миллиардов рублей. Ремонт пройдёт на федеральных и муниципальных трассах.