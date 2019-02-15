Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В Ростовской области в 2019 году выделили 20 млрд на содержание дорог

В Ростовской области в 2019 году выделили 20 млрд на содержание дорог
В Ростовской области в 2019 году выделили 19,9 млрд на содержание и ремонт дорог. Об этом 18 февраля на заседании комитета по бюджету сообщила замгубернатора Ростовской области, министр финансов Лилия Федотова.

С 2018 года в бюджете области сохранились целевые остатки размером в четыре миллиарда рублей. Часть из них будет распределена в дорожный фонд. Так, сумма, выделенная на донские дороги, увеличилась с 17,7 миллиардов до 19,9 миллиардов рублей. Ремонт пройдёт на федеральных и муниципальных трассах.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.