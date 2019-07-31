Более 888 млн рублей выделили на капремонт дорог в Ростовской области



В Ростовской области опять выделили сотни миллионов на ремонт дорог. Согласно сайту госзакупок, Минтранс планирует потратить на эти цели более 888,4 миллионов.



На портале разместили шесть тендеров. Два отрезка дороги Котельниково – Зимовники – Сальск – Песчанокопское отремонтируют за 61 616 300 и 75 806 500 рублей.



Работы на трассе Волгодонск – Зимовники обойдутся в 156 111 700 рублей.



На капитальный ремонт дороги Морозовск – Цимлянск – Волгодонск планируют потратить 161 683 800 рублей.



В Усть-Донецком районе обновят трассу Шахты – Цимлянск за 163 198 500 рублей.



Самой дорогой выйдет дорога магистраль «Дон» - станица Мешковская - станица Казанская к хутору Мещеряковскому – 270 014 500 рублей.



Сумма впечатляет. Но неизвестно, какая её часть реально будет потрачена на ремонт. Дороги Ростовской области находятся в плачевном состоянии, хоть на их содержание и тратятся постоянно сотни миллионов рублей.