Более 2 млрд рублей выделили на ремонт дорог в Ростовской области



В Ростовской области выделили более двух миллиардов рублей на ремонт дорог регионального и межмуниципального значения. Донское министерство транспорта разместило соответствующую заявку на сайте госзакупок. Средства выделяют из областного и федерального бюджетов.



В документах указано, что работы будут проводиться в Шолоховском, Белокалитвинском, Верхнедонском, Боковском, Каменском, Миллеровском, Кашарском, Куйбышевском, Советском, Матвеево-Курганском, Константиновском, Октбярьском, Красносулинском, Тацинском, Милютинском, Морозовском, Родионово-Несветайском, Обливском, Тарасовском, Семикаракорском и Чертковском районах. Дороги разделят на 53 участка, каждый из которых будут отдельно ремонтировать. Сроки выполнения работ — с 27 апреля по 31 июля 2020 года.



Заявки на участие в конкурсе принимаются до 23 декабря. Аукцион состоится на следующий день.