На содержание дорог в Ростовской области выделили 20 млн рублей



В Ростовской области потратят 20 миллионов рублей на содержание автомобильных дорог. Заказчиком является региональное министерство транспорта. Обустройству подлежат межмуниципальные и региональные дороги. Средства выделяют из областного бюджета.



Подрядчик должен обновить дорожные знаки, светофоры и светильники вдоль проезжей части, работать они будут от солнечных батарей. Закончить работы нужно до 20 декабря 2019 года.



Заявки принимаются до 15 ноября. Электронный аукцион назначен на 18 ноября.



Ранее сообщалось, что минтранспорта разместило заявку на содержание тротуаров на дороге Азов — Александровка — Староминская — граница Краснодарского края, а также в Семикаракорском и Волгодонском районах. На это из бюджета Ростовской области выделят 20,4 миллиона рублей.