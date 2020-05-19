Месяц Близнецов: ростовский астролог рассказал, что подарить общительному знаку
Не стоит дарить Близнецам деньги. Они быстро потратят их на всякие мелочи, так что от подарка ничего не останется. Подарите обычную или электронную книгу либо планшет – это поможет имениннику расширить границы познания. Он будет искренне рад и благодарен за такой подарок.
Представители этого знака обожают вещи, сделанные своими руками. Также можно подарить кружку или предмет верхней одежды с информативным рисунком, цитатой или фото самого именинника. Они обрадуются подарку в виде лёгкой комфортной одежды, которая не сковывает движения и делает силуэт воздушным.
Канцелярские принадлежности также в фаворе у воздушного знака – эффектная ручка или необычный блокнот.
Женщины-Близнецы обожают кольца, перстни и браслеты, только это должны быть по-настоящему элегантные аксессуары. Важно, чтобы украшения имели множество мелких деталей. Как женщины, так и мужчины обрадуются средствам для ухода за лицом и телом известного бренда.
С упаковкой для подарка заморачиваться необязательно — представители воздушного знака к ней достаточно равнодушны. Больше удовольствия они получают от процесса разворачивания подарка. Оберните его крафтовой бумагой и перевяжите бечёвкой, добавив для украшения веточки растений, так что получится экоупаковка— модное и незатасканное решение.
Пикник на природе с кучей друзей, организованный в честь именинника, также придётся по душе Близнецам.
Желание порадовать своего близкого человека — одно из самых похвальных. Астролог советует слушать своё сердце, так как оно подскажет, какой подарок станет лучшим.