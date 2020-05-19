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Месяц Близнецов: ростовский астролог рассказал, что подарить общительному знаку

С 21 мая начинается месяц знака Зодиака Близнецы. Ростовский астролог рассказал, что лучше всего подарить именинникам. Ольга Шумилина отметила, что всем людям всегда легко и комфортно в компании Близнецов, так как они общительные, дружелюбные и любопытные. По этой причине подарок имениннику должен отличаться оригинальностью и новизной. Близнецы могут обидеться, если получат нечто консервативное, пусть даже и недешевое.

Не стоит дарить Близнецам деньги. Они быстро потратят их на всякие мелочи, так что от подарка ничего не останется. Подарите обычную или электронную книгу либо планшет – это поможет имениннику расширить границы познания. Он будет искренне рад и благодарен за такой подарок.

Представители этого знака обожают вещи, сделанные своими руками. Также можно подарить кружку или предмет верхней одежды с информативным рисунком, цитатой или фото самого именинника. Они обрадуются подарку в виде лёгкой комфортной одежды, которая не сковывает движения и делает силуэт воздушным.

Канцелярские принадлежности также в фаворе у воздушного знака – эффектная ручка или необычный блокнот.

Женщины-Близнецы обожают кольца, перстни и браслеты, только это должны быть по-настоящему элегантные аксессуары. Важно, чтобы украшения имели множество мелких деталей. Как женщины, так и мужчины обрадуются средствам для ухода за лицом и телом известного бренда.

С упаковкой для подарка заморачиваться необязательно — представители воздушного знака к ней достаточно равнодушны. Больше удовольствия они получают от процесса разворачивания подарка. Оберните его крафтовой бумагой и перевяжите бечёвкой, добавив для украшения веточки растений, так что получится экоупаковка— модное и незатасканное решение.

Пикник на природе с кучей друзей, организованный в честь именинника, также придётся по душе Близнецам.

Желание порадовать своего близкого человека — одно из самых похвальных. Астролог советует слушать своё сердце, так как оно подскажет, какой подарок станет лучшим.

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