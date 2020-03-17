Месяц Овна: астролог из Ростова рассказал, что подарить решительному и смелому знаку



С 20 марта настала пора решительного и смелого Овна. Ростовский астролог Ольга Шумилина рассказала, какие подарки следует сделать представителям этого знака. Специалист обратила внимание на то, что не стоит ждать от Овнов долгой благодарности — подарок будет им в радость лишь на несколько минут.



У мужчин-овнов, в основном, боевой характер. Они будут рады оружию. Представители этого знака питают слабость к холодному оружию, некоторые даже коллекционируют его. Отличным подарком станет охотничий нож. Военных порадуют украшения на стол в виде конницы или курительной трубки. Астролог советует выбрать увесистую дорогую статуэтку из бронзы или другого металла. Курящим Овнам можно подарить элитную зажигалку, кальян или пепельницу, выполненную в необычном дизайне.



Если именинник скромен, то для него нужно устроить день рождения с фейерверком.



Многие представители этого знака зодиака занимаются спортом, так что им понравится подарок в виде абонемента в спортзал или бутылки для занятий спортом. Также им придётся по душе турник на стену.



Женщине-овну, которая может быть болельщиком, волонтёром или автомобилистом, понравится, если кто-то оценит её пристрастие в хоккею или футболу. Подарите ей шарф фаната или какой-то другой атрибут, также подойдёт нужный предмет для машины.



Если женщина хозяйственная, то ей можно смело дарить набор сковородок или ножей. Тостеры, вафельницы, гриль, комбайны отлично приживутся на кухне Овна.



Представительницы этого знака неравнодушны к хорошим запахам, ценят винтажную и эксклюзивную парфюмерию. Имениннице точно будут нужны ароматические лампы или свечи. Подарок в виде набора подсвечников поможет Овнам соприкоснуться с родной огненной стихией.



И мужчина, и женщина обрадуются билетам в театр или на концерт любимого исполнителя.



Если вы всё-таки сомневаетесь, что можно подарить — спросите прямо. Они будут рады сообщить, что именно им нужно для жизни.

Помните одно — главное, делать подарок с удовольствием и от чистого сердца.