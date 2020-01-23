Месяц Водолея: ростовский астролог рассказал, что подарить самому противоречивому знаку



Период с 21 января по 20 февраля — месяц Водолея. Ростовский астролог уверен, что представители этого знака — самые передовые и необычные люди. Ольга Шумилина рассказала, что лучше им подарить на день рождения.



Внешне непостижимый Водолей на самом деле по-детски прост. На любой вопрос даёт прямой ответ, поэтому первый пункт в процессе выбора подарка — поговорить с самим именинником.



Женщины-Водолеи любят золото, яркие украшения. Им нравится, когда подарок получается внезапным и, более того, подан с антуражем. Сам предмет может быть обычен, но сюрпризом может стать упаковка или вручение. Астролог советует обратиться к курьеру или придумать так, чтобы подарок спустился в руки именинницы на воздушных шариках.



Мужчины, рождённые под этим знаком, отличаются любовью ко всевозможным новинкам. Уместным будет преподнести в качестве презента какой-нибудь новый гаджет. Но помните, что подарок обязательно должен быть практичным. Например, последняя модель телефона или планшета, наушники и тому подобное.



Для Водолеев, которые ведут спортивный образ жизни, отличным подарком станет фитнес-браслет.



Особенностью этого знака Зодиака является то, что он любит летать или, по крайней мере, просто быть оторванными от земли. Ребёнку можно подарить велосипед, ролики, самокат. Вместе надуть шары, а потом отпустить в небо и наблюдать, как они удаляются. Взрослому вручите сертификат на полёт в аэротрубе. Необычным сюрпризом станет полёт на воздушном шаре или дельтаплане, самолёте. Прыгать с парашютом станет не каждый. Если такое позволить не можете, то прокатите любимого на колесе обозрения или проведите в звёздную обсерваторию.

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Также взрослому понравятся визит в конюшню и прогулка верхом.



Не меньше его удивят два билета на концерт любимой группы.