Месяц Тельца: ростовский астролог рассказал, какой подарок сделать самому практичному знаку
Во вторник, 21 апреля, начался месяц Тельца. Ростовский астролог рассказал, что можно подарить именинникам. По словам Ольги Шумилиной, в характеристике знаков Зодиака есть подсказки относительно того, что каждый из них предпочитает.
Тельцы — представители земного знака, так что они будут рады практичным и дорогим подаркам. Как женщины, так и мужчины любят уют и комфорт в доме.
Женщина-Телец – увлечённая хозяйка. Ей смело можно купить бытовую технику, которая сделает её работу комфортной. Качественное покрывало, плед, скатерть и другие полезные вещи, создающие домашний уют, непременно порадуют этот весенний знак Зодиака. Изделия из керамики и дерева, картины, статуэтки, вазы и панно найдут свое место в доме у Тельцов. Не отчаивайтесь из-за того, что сейчас многие магазины закрыты — любой подарок можно заказать через Интернет с доставкой на дом.
Тельцы следят за своей внешностью, интересуются модой. Им придутся по вкусу косметические товары для ухода за лицом и телом, а также для макияжа. Отличным подарком станут украшения на шею: бусы, колье, ожерелья, шейные платки. Мужчины-Тельцы одобрят галстуки и шарфы.
Не забывайте о том, что Тельцы являются эстетами. Внешний вид подарка очень важен для них. Обязательно уделите внимание экстерьеру покупки и её упаковке – всё должно выглядеть дорого и респектабельно.
Тельцом управляет Венера – планета денег и материальных ценностей. Подарок в виде кошелька, шкатулки для денег и драгоценностей, а также ювелирные изделия оставят Тельцу море положительных эмоций.
Если вам всё-таки будет тяжело определиться с подарком, то выходом станет конверт с деньгами. Можно устроить совместный «сёрфинг» по интернет-магазинам.
У большинства Тельцов подоконники дома заставлены комнатными цветами. Выращивание растений доставляет им большое удовольствие. Подарите имениннику новое комнатное растение и средства для ухода за ним. Выбирайте для подарка растения с цветами.
Тельцы являются гурманами. Они обожают вкусно поесть. Подарочные корзины с фруктами, закусками и различными интересными диковинками будут замечательным подарком. Если вы ограничены бюджетом, подарите Тельцу домашний пирог со сладкой начинкой, торт или печенье. Тельцы – большие сладкоежки.