Медики вылечили еще 419 пациентов с COVID-19 в Ростовской области
В Ростовской области от коронавируса выздоровели еще 419 человек. С начала пандемии по 3 февраля инфекцию поборол 54 571 человек.
За прошедшие 24 часа COVID-19 подхватили 366 дончан, а общее число заболевших нарастающим итогом достигло 64 803. Среди них 2 705 человек скончались от коронавируса. За минувшие сутки не стало 15 женщин и 13 мужчин.
По информации регионального правительства, в стационарах получает лечение 2 251 житель области. Из них 181 подключен к неинвазивному аппарату ИВЛ и 31 - к инвазивному. Последние находятся в тяжелом состоянии. Чтобы обеспечить больных кислородом, врачи вводят их в медикаментозную кому и вставляют в трахею трубку, подавая жизненно важный газ.
Некоторые муниципалитеты области показывают положительную динамику по коронавирусу, поэтому Василий Голубев предложил смягчать введенные ограничения на этих территориях, назвав эту систему «Светофор». Муниципалитеты будут делиться на зеленые (положительная динамика), желтые (удовлетворительная) и красные зоны. К последним отнесут территории, котором необходимо соблюдать действующие ограничения или даже ужесточать их.