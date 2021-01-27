В Ростовской области выздоровели 83% человек, болевших коронавирусом

В Ростовской области за период пандемии от коронавируса выздоровели 52 040 человек, что составляет 83% от числа всех инфицированных. Из них 421 получил отрицательный тест за сутки с 28 по 29 января.Растет и количество зараженных. За последние 24 часа специалисты зафиксировали 375 случаев заболевания, а общее число пациентов с COVID-19 достигло 62 568 человек.В стационарах получают лечение 2 419 человек. Из них 217 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Врачи оценивают состояние 37 пациентов как тяжелое. Их ввели в медикаментозную кому и подключили к инвазивному ИВЛ. При таком способе обеспечения больного кислородом газовая смесь подается через специальную трубку, помещенную в трахею через нос или рот.Однако спасти удается не всех. За минувшие сутки вирус забрал жизни 20 человек. Всего с начала пандемии скончались 2 606 пациентов ковидных госпиталей.