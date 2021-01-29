В Ростовской области выздоровели 84% пациентов, болевших коронавирусом

В Ростовской области 84% людей с коронавирусом побороли инфекцию. За сутки с 31 января по 1 февраля выздоровели 422 человека. Всего с начала пандемии медики вылечили 53 723 жителей региона.Количество зараженных при этом не уменьшается. За последние 24 часа COVID-19 подхватили 372 человека, а общее число нарастающим итогом достигло 64 067 человек. Из них 2 655 пациентов ковидных госпиталей скончались от последствий тяжелой болезни.В стационарах получают лечение 2 283 человека. Среди них 172 подключены к неинвазивному аппарату ИВЛ и 33 - к инвазивному. Последние находятся в тяжелом состоянии. Чтобы обеспечить их организму кислород, врачи вводят их в медикаментозную кому и вставляют в трахею трубку, через которую подают жизненнонеобходимый газ.