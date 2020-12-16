Медики Ростовской области вылечили от коронавируса еще 364 человека

В Ростовской области с коронавирусом справились более 37,5 тысяч человек. Информация об этом появилась 18 декабря.За минувшие сутки выздоровел 364 пациента, болевших COVID-19. С начала пандемии медики вылечили от вируса 37 506 человек.Увеличилось и число заболевших опасным вирусом. За прошедшие 24 часа инфекцию подхватили 389 дончан, а общее количество нарастающим итогом достигло 46 616 человек. По информации областного правительства, в стационаре проходят лечение 2 730 пациентов. Из них 242 в тяжелом состоянии подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.Под наблюдением врачей находятся 30 534 человека с подозрениями на коронавирус. К ним относятся люди, у которых хотя бы один из трех тестов на ифекцию дал положительный результат, либо те, у которых есть явные симптомы COVID-19. Всего за период пандемии медицинским наблюдением было охвачено 132,21 тысячи жителей Ростовской области. У 101,67 тысячи подозрения не подтвердились.