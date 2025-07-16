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Мощные магнитные бури обрушатся на Ростовскую область в конце июля

Мощные магнитные бури обрушатся на Ростовскую область в конце июля

В последних числах июля ростовчан предупреждают о двух ощутимых всплесках геомагнитной активности. Данные предоставлены на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Прогнозируется, что к утренним часам 21 июля индекс геомагнитной активности достигнет отметки 4, а на следующий день поднимется до 5 (Kp=5), что соответствует слабой магнитной буре (класса G1). Указанный уровень геомагнитных колебаний продержится до конца дня 23 июля.

Врачи советуют в эти дни избегать чрезмерных физических и умственных перегрузок, а также по возможности отказаться от употребления спиртного, кофе и трудноперевариваемой пищи.
Фото: Нейросеть
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