Ростовчан предупредили о мощной магнитной буре 19 мая

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Представители Лаборатории солнечной астрономии предостерегли людей, чувствительных к изменениям погодных условий, о грядущей магнитной буре 19 мая.Магнитная буря начнется после полуночи и достигнет интенсивности в три балла. К 03:00 и вплоть до 7:00 интенсивность магнитной бури увеличится до четырех баллов, что указывает на весьма высокую степень нагрузки.В этот день люди, чувствительные к погоде, могут заметить ухудшение состояния здоровья. В такие дни рекомендуется встать позже обычного, чтобы минимизировать воздействие пика магнитной бури. Также на завтрак предпочтительнее выбрать чай, отказавшись от кофе.Необходимо отметить, что геомагнитная буря 11 мая была самой сильной за последние 60 лет. Единственный геомагнитный шторм большей мощности был зафиксирован 13 ноября 1960 года.