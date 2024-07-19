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В Ростовской области снова отключат свет 19 июля

В Ростовской области снова отключат свет 19 июля
В Ростовской области из-за экстремальной жары энергетики переведены в режим повышенной готовности. Об этом сообщил глава региона Василий Голубев.

- Энергетики предупреждают о новых временных отключениях. Это обусловлено дефицитом мощности в объединенной энергосистеме и перегрузом сетей из-за экстремально высокого потребления, - сообщил глава.

В связи с жарой 19 июля вновь будут отключать свет из-за аномальных температур и перегрузки оборудования. Для устранения нештатных ситуаций и коммунальных аварий 1 800 сотрудников и 700 единиц спецтехники работают в особом режиме. Во время очередного отключения света будут задействованы 430 аварийных бригад.

На 19 июля установили прогнозный максимум потребления света. Он составил 3 306 МВт. В этот же день без света остались шесть тысяч дончан. Среди них были жители Ростова, Батайска и Таганрога.
Фото: ростов.ру
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