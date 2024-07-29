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Жителей Ростовской области в жару просят снизить потребление электроэнергии

Жителей Ростовской области в жару просят снизить потребление электроэнергии
Жителей Ростовской области в жару просят снизить потребление электроэнергии. Об этом рассказали в администрации Каменска-Шахтинского 29 июля.

После дождей и похолодания в донской регион вновь пришла жара. По данным ведомства, температура воздуха поднимется до +39 градусов. В связи с этим жителей Ростовской области просят сократить использование электричества.

- Просим вас снизить потребление электроэнергии за счет отключения неиспользуемых электроприборов и освещения, а также отключения декоративных подсветок зданий, сооружений, освещения рекламных щитов, проекционных экранов, табло, - сообщили в администрации Каменска-Шахтинского.

Напоминаем, что в начале июля в нашем регионе начались веерные отключения электроэнергии. Это связано с тем, что техника и системы жизнеобеспечения не справляются с экстремальной жарой до +40 градусов. В Ростовской области ограничили подачу электроэнергии, чтобы снизить нагрузку на сети.

Сотни тысяч людей остались без света. В некоторых населённых пунктах возникли проблемы с водоснабжением из-за перебоев в электроснабжении.

Если аномальная жара вернется в регион, вероятно, не удастся избежать отключений.
Фото: Ростов ру
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