В конце апреля жителей Ростова ожидают массовые отключения электроэнергии

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В конце апреля жителей нескольких десятков домов в Ростове ожидает временное отключение электроснабжения. По информации от компании «Донэнерго», это связано с проведением необходимых технических работ.Так, 28 апреля, начиная с девяти утра, подача электроэнергии будет приостановлена в ряде жилых зданий. В частности, с 9:00 до 17:00 без света останутся дома по адресам: Красноармейская, 63/1, 63/90, 65; Тельмана, 72; Ворошиловский, 87, 89/80. В это же время запланировано отключение электричества на Украинской (дома №№ 14-18, 21-41), Белорусской (дома №№ 60-82, 65-99), в Хоперском переулке (дома №№ 41-75, 46-90), Донецком переулке (дома №№ 65-87, 90-116), Игарском переулке (дома №№ 81-109, 80-108), Днепровском переулке (дома №№ 77-105, 76-108/1), Беломорском переулке (дома №№ 65-103), Уральском переулке (дома №№ 63-95, 68-104), Обском переулке (дома №№ 74-112, 49-93) и Ухтомском переулке (дома №№ 71-75, 78-82).В этот же день, 28 апреля, но на час раньше (с 9:00 до 16:00), отключения затронут 1-ю Киргизскую улицу (дома №№ 114-124, 85-89), 2-ю Киргизскую улицу (дома №№ 84, 85), Татарскую улицу (дома №№ 22-50, 19-47), 17-ю улицу (дома №№ 9-25, 2-36), 19-ю улицу (дома №№ 4-40, 1-9), 18-ю улицу (дома №№ 10-14, 11-17), Белорусскую улицу (дома №№ 113-145), Дербентский переулок (дома №№ 1-11, 2-14), Суржский переулок (дома №№ 1-31, 2-36), Клязьменский переулок (дома №№ 1-33, 10-30), Тверской переулок (дома №№ 21-35, 26-36), Ладожский переулок (дома №№ 27-39, 26-34) и Свирский переулок (дома №№ 23-31, 20-38).Также 28 апреля с 9:00 до 13:00 не будет света на Пушкинской, в домах №№ 127 и 132.Днем позже, 29 апреля, с 9:00 до 16:00 отключат электроснабжение на Орбитальной, в домах №№ 66/4, 66/5, 66/6, 68/2, 68/3. А с 9 утра до 5 вечера – на 1-й Володарского (дома №№ 70-98, 49-75), 2-й Володарского (дома №№ 106-130, 133-153), Горбачева (дома №№ 86-108, 125-145), Курортной (дома №№ 66-88, 67-85), Международной (дома №№ 32-48, 29-43), Коминтерна (дома №№ 43-59, 46-66), Алма-Атинской (дома №№ 1/254, 7-29, 2-36), Щаденко (дома №№ 2/256, 2-26), Щорса (дома №№ 1-9, 2-12), Саранской (дома №№ 1-7, 2-10), Минина (дома №№ 2-6), Волкова (дома №№ 3, 3А, 3/1, 3/3, 5, 5/2, 5/3, 5/4, 5/5, 7/1, 7/3), на проспекте Шолохова (дом № 264/3) и в переулке Летном (дом № 1).