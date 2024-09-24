Тысячи горожан останутся без электричества в разгар рабочей недели в Ростове

Фото: ростов.ру

В Ростове тысячи горожан останутся без света в разгар рабочей недели. График отключений на 24 сентября опубликовали на сайте «Донэнерго».С 9:00 до 17:00 без электроснабжения останутся дома по следующим адресам: улицы 18-я Линия, дома №№ 12/73, 67, 67/1, 69, 90-98; Лекальная, дома №№ 10-12; переулки Больничный, дома №№ 1-27; Лечебный, дома №№ 21-27, 18-28; улицы 18-я Линия, дома №№ 67, 67/1, 73/12; 20-я линия, дома №№ 50, 54, 60; Ченцова, дом № 77.Кроме того, без света останутся дома и квартиры по следующим адресам: проспект Коммунистический, дома №№ 30, 32/3; улица Мечникова, дом № 142А; переулки Соборный, дома №№ 94А, 94Б, 94В, 94Г, 94Е; Мезенский, дома №№ 1-27; Охотский, дома №№ 1-31, 2-38; улица Украинская, дома №№ 151-175, 152-154 и переулок Синегорский.Также с 9:00 до 17:00 без света проведут время жители домов по следующим адресам: улицы Тюхряева, дома №№ 4-20, 11-31; Буйнакская, дома №№ 2-10, 1-7; 28-я Линия, дома №№ 45-59; 30-я Линия, дома №№ 34-74, 33-69; 32-я Линия, дома №№ 59-79, 62-76.А жителям домов по адресам: улица Вавилова, дома №№ 71, 71/1, 73, 74, 74/Б, 76/Г, 78/1, 80, 82, 84, 84/2; проспект Королева, дома №№ 1/А, 1/Б, 1/В, 1/Г, 1/М, 1/П; улица Смелая; садовый массив «Железнодорожник» придётся провести без света время с 03:00 до 17:00.Неудобства связаны с техническим обслуживанием оборудования.