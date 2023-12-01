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На Землю обрушилась сильнейшая магнитная буря

На Землю обрушилась сильнейшая магнитная буря
На Землю обрушилась сильнейшая магнитная буря. Геомагнитный шторм начался в 13:38 по московскому времени и соответствует категории G1.

Причиной бурь стали взрывы на Солнце. Многие уже почувствовали последствия от вспышек на себе. Люди ощущают головную боль, недомогание и скачки артериального давления.

Магнитные бури продлятся до 2 декабря. Метеочувствительным гражданам советуют больше времени проводить на свежем воздухе, совершать пешие прогулки и отказаться в этот период от употребления алкоголя и кофе.
ФОТО: RU.WIKIPEDIA.ORG
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