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На Землю обрушилась сильнейшая магнитная буря. Геомагнитный шторм начался в 13:38 по московскому времени и соответствует категории G1.Причиной бурь стали взрывы на Солнце. Многие уже почувствовали последствия от вспышек на себе. Люди ощущают головную боль, недомогание и скачки артериального давления.Магнитные бури продлятся до 2 декабря. Метеочувствительным гражданам советуют больше времени проводить на свежем воздухе, совершать пешие прогулки и отказаться в этот период от употребления алкоголя и кофе.