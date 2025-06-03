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Мощная магнитная буря длится уже более 50 часов

Мощная магнитная буря длится уже более 50 часов
Затяжная магнитная буря длится уже 54 часа. Об этом рассказали в Лаборатории солнечной астрономии.

Геомагнитные удары атаковали Землю еще 1 июня. Начался настоящий шторм, достигающий по силе балла G3. Согласно последним данным на 3 июня, магнитная буря все еще не завершена. Без перерывов удары атакуют Землю 54 часа. Из них 48 часов – красный уровень геомагнитной активности.

- Несмотря на высокие баллы, шторм явно выдыхается и поддерживается в настоящий момент исключительно благоприятной (для бури) конфигурацией межпланетного магнитного поля, - пишут специалисты.

Для настоящего солнечного цикла 54 часа беспрерывных возмущений могут стать рекордными.
Фото: Лаборатория Солнечной астрономии.
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