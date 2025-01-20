Администрацию Шахт может возглавить глава Октябрьского района

Фото: администрация Октябрьского сельского района.

В Ростовской области городская дума Шахт 22 января объявит о конкурсе на замещение должности главы администрации города. На предстоящем заседании также должны назначить дату выборов нового сити-менеджера.На вакантное место могут претендовать несколько кандидатов. В их числе — исполняющий обязанности главы администрации Шахт Владимир Петров, председатель городского комитета по управлению имуществом Андрей Салимов и депутат Законодательного Собрания РО Евгений Понамаренко.По информации издания DonDay, еще одним возможным претендентом может стать Людмила Овчиева. Она с 2015 года возглавляет администрацию Октябрьского сельского района региона.Не исключено, что чиновница может стать фаворитом в борьбе за кресло руководителя города Шахты.