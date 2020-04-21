Лётчика из Ростова, осуждённого в США, проверят на COVID-19

Лётчика из Ростова-на-Дону, осуждённого на 20 лет в США, проверят на коронавирус. Константин Ярошенко, отбывающий наказание в тюрьме Данбери, пожаловался на симптомы COVID-19. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря генерального консульства России в Нью-Йорке Алексея Топольского.Ранее жена Ярошенко - Виктория - сообщала, что в колонии, где находится ее муж, коронавирус выявили у 66 человек.Напомним, в 2010 году лётчика из Ростова в Либерии похитили американские спецслужбы. Его вывезли в США, где предъявили обвинение в контрабанде наркотиков. В 2011 году ростовчанина приговорили к 20 годам лишения свободы в колонии «Форт-Дикс», расположенной в штате Нью-Джерси.Во время задержания мужчину пытали, что серьёзно сказалось на его здоровье. В конце ноября 2017 года Константину провели сложнейшую операцию. После он стал чувствовать себя лучше. В конце апреля ростовчанин обратился в тюремную санчасть с жалобой на расстройство желудка. Но врач только выписал антибиотики. Затем его перевели в пенитенциарное учреждение в городе Данбери штата Коннектикут. Это место, где проводится усиленная работа по исправлению осуждённых, начиная от трудового воспитания и заканчивая социальной поддержкой.