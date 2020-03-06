Омбудсмен России Татьяна Москалькова встретилась с семьёй заключённого в США ростовчанина Ярошенко



Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова встретилась с супругой и дочерью заключённого в США ростовского лётчика Константина Ярошенко.



Члены семьи россиянина рассказали Москальковой, что созваниваются с Константином практически каждый день. Однако их беспокоит состояние его здоровья. У Ярошенко проблемы с ногой. Сейчас он проходит курс интенсивной терапии.

- Я приняла решение обратиться в Красный Крест с просьбой посетить российского гражданина, чтобы понимать, какое у него заболевание, насколько оно опасно для жизни и здоровья, какое лечение получает Константин, - сообщила Татьяна Москалькова.



Напомним, уроженца Ростова-на-Дону лётчика Константина Ярошенко задержали в 2010 году в Либерии. Его похитили и вывезли в США американские спецслужбы. Ростовчанина обвинили в контрабанде наркотиков.



В 2011 году россиянина приговорили к 20 годам лишения свободы. Наказание он отбывает в колонии «Форт-Дикс» в штате Нью-Джерси.