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Ростовскому лётчику, отбывающему наказание в США, удалили опухоли желудка

Ростовскому лётчику, отбывающему наказание в США, удалили опухоли желудка
Ростовчанина Константина Ярошенко, отбывающего наказание в тюрьме США, прооперировали. Ему удалили доброкачественные опухоли желудка.

По словам дочери лётчика, Екатерины, во время колоноскопии (диагностический метод) пациенту удалили полипы.
- Папа говорит, что ничего не почувствовал, - рассказала Екатерина DonDay. – У него давно были проблемы с желудком. Кардинальных улучшений нет, но чувствует он себя немного лучше.

Напомним, в 2010 году лётчика из Ростова в Либерии похитили американские спецслужбы. Его вывезли в США, где предъявили обвинение в контрабанде наркотиков. В 2011 году ростовчанина приговорили к 20 годам лишения свободы в колонии «Форт-Дикс», расположенной в штате Нью-Джерси.

Во время задержания мужчину пытали, что серьёзно сказалось на его здоровье. В конце ноября 2017 года Константину провели сложнейшую операцию. После он стал чувствовать себя лучше. В конце апреля ростовчанин обратился в тюремную санчасть с жалобой на расстройство желудка. Но врач только выписал антибиотики. Затем его перевели в пенитенциарное учреждение в городе Данбери штата Коннектикут. Это место, где проводится усиленная работа по исправлению осуждённых, начиная от трудового воспитания и заканчивая социальной поддержкой.

В конце августа прошлого года Константина Ярошенко навестили его жена и дочь. Лётчик впервые с 2011 года увидел родных.

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