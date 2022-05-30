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Ленинский суд Ростова 1 июня изберет меру пресечения подозреваемому в убийстве сына

Ленинский суд Ростова 1 июня изберет меру пресечения подозреваемому в убийстве сына
В Ленинском районном суде Ростова-на-Дону изберут меру пресечения Александру Ведмецкому, подозреваемому в убийстве собственного сына. Заседание состоится 1 июня в 13:30.

- Поступил материал об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в Ленинском районном суде Ростова-на-Дону.

Напомним, страшная новость о смерти 7-летнего мальчика облетела всю страну 30 мая. В реке Темерник рыбак обнаружил сумку, в которой находилось тело ребенка со следами насильственной смерти. По подозрению в совершении преступления задержали отца мальчика, 32-летнего Александра Ведмецкого.

На допросе он заявил, что сын умер еще дома. Испугавшись ответственности, он положил труп сына в сумку и выбросил в реку. Что стало истинной причиной смерти мальчика и мог ли отец быть причастен к трагедии, выясняет следствие.
Фото: соцсети.
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