Ленинский суд Ростова 1 июня изберет меру пресечения подозреваемому в убийстве сына
В Ленинском районном суде Ростова-на-Дону изберут меру пресечения Александру Ведмецкому, подозреваемому в убийстве собственного сына. Заседание состоится 1 июня в 13:30.
- Поступил материал об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в Ленинском районном суде Ростова-на-Дону.
Напомним, страшная новость о смерти 7-летнего мальчика облетела всю страну 30 мая. В реке Темерник рыбак обнаружил сумку, в которой находилось тело ребенка со следами насильственной смерти. По подозрению в совершении преступления задержали отца мальчика, 32-летнего Александра Ведмецкого.
На допросе он заявил, что сын умер еще дома. Испугавшись ответственности, он положил труп сына в сумку и выбросил в реку. Что стало истинной причиной смерти мальчика и мог ли отец быть причастен к трагедии, выясняет следствие.