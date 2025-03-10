Космонавту из Ростовской области Николаю Чубу присвоено звание Героя России

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Николай Чуб в возрасте 28 лет был зачислен в отряд МКС – в 2012 году. В сентябре 2023 года выполнил свой первый космический полет в качестве бортинженера экспедиции МКС-70/71. Вернулся на Землю в сентябре 2024 года. Продолжительность полета составила 374 дня и ночи, что является рекордом по длительности космического полета.Космонавт удостоен звания «за мужество и героизм, проявленные при осуществлении длительного космического полета в составе экипажа международной космической станции».Николай Чуб в 2006 году окончил Южно-Российский государственный технический университет по специальности «Управление и информатика в технических системах». После там же учился в аспирантуре по специальности «Экономика и управление народным хозяйством».В 2012 году Николай Чуб и ещё восемь россиян стали победителями первого открытого конкурса по отбору в отряд космонавтов страны. Позже, 15 июля 2014 года, получил должность космонавта-испытателя.