Космонавт из Новочеркасска поделился фотографиями родного города из космоса
Космонавт из Новочеркасска поделился фотографиями родного города из космоса. Центризбирком 20 февраля опубликовал фото, которые сделал Николай Чуб.
На кадрах можно увидеть казачью столицу и ее окрестности. Космонавт сделал кадры с борта международной космической станции.
Отметим, что это уже не первые снимки, которыми поделился космонавт из Новочеркасска. Ранее мужчина передавал привет землякам и рассказывал, как делают стрижку на борту космической станции.
Напомним, 39-летний космонавт родом из Новочеркасска. В 2012 году мужчина прошел отбор для полета в космос. Согласно плану там Николай пробудет около года.