Фото: Центризбирком

Космонавт из Новочеркасска поделился фотографиями родного города из космоса. Центризбирком 20 февраля опубликовал фото, которые сделал Николай Чуб.На кадрах можно увидеть казачью столицу и ее окрестности. Космонавт сделал кадры с борта международной космической станции.Отметим, что это уже не первые снимки, которыми поделился космонавт из Новочеркасска. Ранее мужчина передавал привет землякам и рассказывал, как делают стрижку на борту космической станции.Напомним, 39-летний космонавт родом из Новочеркасска. В 2012 году мужчина прошел отбор для полета в космос. Согласно плану там Николай пробудет около года.