Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Космонавт Николай Чуб поделился кадрами Земли с МКС

Космонавт Николай Чуб поделился кадрами Земли с МКС
Видеозапись, сделанная уроженцем Новочеркасска Николаем Чубом, позволяет увидеть Землю из космоса. Видео выложили на сайт государственной космической корпорации Роскосмос 4 марта.

На этих кадрах мы можем разглядеть прекрасную планету Земля, ее материки и океаны с борта Международной космической станции (МКС). Николай Чуб часто делится своими фотографиями из космоса и рассказывает о жизни на борту. В этот раз, просматривая видеооткрытку, мы можем полностью погрузиться в космическую атмосферу и почувствовать себя астронавтом. Кроме того, недавно Николай Чуб поделился с подписчиками фотографией Новочеркасска, снятой с высоты тысячи километров.

Напомним, что более 10 лет назад 39-летний уроженец Новочеркасска успешно прошел отбор для полета в космос в должности космонавта-испытателя. Его полет в космос состоялся осенью 2023 года. Согласно плану, Николай проведет в космосе около года.
Фото: Роскосмос
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.