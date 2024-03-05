Космонавт Николай Чуб поделился кадрами Земли с МКС

Фото: Роскосмос

Видеозапись, сделанная уроженцем Новочеркасска Николаем Чубом, позволяет увидеть Землю из космоса. Видео выложили на сайт государственной космической корпорации Роскосмос 4 марта.На этих кадрах мы можем разглядеть прекрасную планету Земля, ее материки и океаны с борта Международной космической станции (МКС). Николай Чуб часто делится своими фотографиями из космоса и рассказывает о жизни на борту. В этот раз, просматривая видеооткрытку, мы можем полностью погрузиться в космическую атмосферу и почувствовать себя астронавтом. Кроме того, недавно Николай Чуб поделился с подписчиками фотографией Новочеркасска, снятой с высоты тысячи километров.Напомним, что более 10 лет назад 39-летний уроженец Новочеркасска успешно прошел отбор для полета в космос в должности космонавта-испытателя. Его полет в космос состоялся осенью 2023 года. Согласно плану, Николай проведет в космосе около года.